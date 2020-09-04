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    TFF, transferde 'vergi borcu' şartını kaldırdı

    Türkiye Futbol Federasyonu yeni transferlerin tescilinde vergi borcu olmama şartını geçici olarak kaldırdı.
    • Haber Merkezi
    • 04.09.2020 - 17:42
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    TFF, transferde 'vergi borcu' şartını kaldırdı

    Türkiye Futbol Federasyonu, yeni futbolcu tescilinde SGK ve vergi borcu olmama şartını 2020/21 transfer dönemine mahsus olarak geçici şekilde kaldırdığını açıkladı.

    VERGİ BORCU OLMAMA ŞARTI KALDIRILDI

    İşte TFF'den yapılan açıklama: "TFF Yönetim Kurulu'nun 04.09.2020 tarihli toplantısında; Profesyonel Futbol Kulüplerimizden gelen talep üzerine, tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgının olumsuz ekonomik etkilerini de göz önüne alarak transfer edilen futbolcuların tescilinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi Dairelerine, vadesi geçmiş borcu olmamayı belgelendirme yükümlülüğünün 2020-2021 futbol sezonu birinci transfer ve tescil döneminde uygulanmaması için Profesyonel Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'na Geçici 4. Madde eklenmesine karar verildi."

    TFF, transferde vergi borcu şartını kaldırdı #1

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