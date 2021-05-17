TFF: Türkiye Kupası finali için 250'şer kişilik kontenjan ayrıldı

TFF, Ziraat Türkiye Kupası finali için Antalyaspor ve Beşiktaş'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası finali için Antalyaspor ve Beşiktaş'a 250'şer kişilik kontenjan ayrıldığını açıkladı.

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Resmi siteden yapılan açıklamada, "T.C. İçişleri Bakanlığı'nın 16 Mayıs 2021 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' genelgesi sonrasında, Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline stat kapasitesinin 1/3 oranında seyirci alınmasına ilişkin daha önce alınan karar tekrar değerlendirilmiştir.

Bu kapsamda, İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki final müsabakası için her iki kulübümüze de 250'şer kişilik kontenjan ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.







