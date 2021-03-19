TFF: Üst klasman hakemimiz koronavirüse yakalandı

Türkiye Futbol Federasyonu, adını açıklamadığı bir hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Koronavirüs salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor.

TFF, bir üst klasman hakeminin koronavirüse yakalandığını ve 10 gün boyunca karantinada kalacağını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

Bir Üst Klasman hakemimizin 17.03.2021 Çarşamba günü yapılan rutin Covid-19 PCR testi sonucu pozitif çıkmıştır.

"SEMPTOM GÖSTERMİYOR"

Hakemimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır.

10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

TFF Sağlık Kurulu