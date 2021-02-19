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    TFF: Üst klasman yardımcı hakeminin korona testi pozitif

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 16:43
    • Güncelleme : 19.02.2021 - 16:54
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    TFF: Üst klasman yardımcı hakeminin korona testi pozitif

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman yardımcı hakemin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

    İSMİ AÇIKLANMADI

    TFF'den yapılan açıklamada, dün gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinin ardından bir üst klasman yardımcı hakemin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

    Hakemin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlandığı aktarılarak, "10 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek olan hakemimizin yapılacak tüm tetkik ve testleri yakından takip edilecektir." denildi.

    TFF: Üst klasman yardımcı hakeminin korona testi pozitif #1

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