TFF, VAR kayıtlarını nereden açıklayacak? İşte tüm detaylar... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig’deki VAR kayıtlarının paylaşılacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından hakemlerin de memnun olduğu öğrenildi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de tarihi karar aldı. Ligin 26. haftasından itibaren VAR kararları açıklanacak.

Bugüne kadar birçok soru işaretinin olduğu kayıtların açıklanmasıyla birlikte futbolda daha şeffaf bir döneme geçilecek.

TFF'nin açıklaması:

Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.



Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.



On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.



Trendyol Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, haftanın tüm müsabakalarının tamamlanmasından bir gün sonra TFF YouTube kanalı ve Facebook hesaplarından kamuoyu ile paylaşılacak.

TFF YouTube kanalı devrede

Açıklamanın tamamını dikkatli şekilde okumayan futbolseverlerin kafasında VAR kayıtlarının nasıl ve ne zaman açıklanacağı konusunda soru işaretleri oluştu.

TFF, bu zamana kadar aktif şekilde kullanmadığı YouTube kanalını devreye sokacak.

Açıklamaya göre; maçlardan bir gün sonra YouTube resmi hesabında ve Facebook sayfasında VAR kayıtları paylaşılacak.

Hakemler de memnun

Edinilen bilgiye göre; bu karardan hakemler de memnun. Bu zamana kadar haksız şekilde zan altında kaldıklarını düşünen hakem camiası, VAR kayıtlarının açıklanmasıyla suçlanma ihtimalinin düşeceğini düşünüyor.

"Beklentileri karşılamaz"

Öte yandan eski hakem Deniz Çoban ise olaya çok farklı bir açıdan bakarak TFF'nin kararını eleştirdi.

Sosyal medya hesabından bir gönderi paylaşan Çoban, sistemin eksik olduğunu ve beklentileri karşılamayacağını söyledi.