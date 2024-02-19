TFF, VAR kayıtlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu TFF, Süper Lig'in 26. haftasında oynanan maçlardaki VAR kayıtlarının 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de TFF YouTube kanalından yayınlanacağını açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu; Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi, Yabancı TV Hakem Gözlemciliği uygulamalarının ardından VAR kayıtlarıyla ilgili uygulamayı da hayata geçiriyor.

Süper Lig'de 26. haftadan itibaren maçın hakeminin VAR monitörüne çağrıldığı pozisyonların kayıtları, sesli ve görüntülü olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

VAR monitörüne gittiği konuşmalarla sınırlı olacak

On Field Review (OFR), Sahada İnceleme olarak tanımlanan, yani sadece maçın hakeminin VAR monitörüne gidip izlediği pozisyonlar için bu uygulama geçerli olacak.

Süper Lig maçlarında maçın hakeminin VAR monitörüne gittiği pozisyonların görüntüsü ve konuşmaları, 20 Şubat Salı günü saat 20.00'de Türkiye Futbol Federasyonu'nun YouTube kanalından yayınlanacak.