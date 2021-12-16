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    TFF: VAR sistemi gelecek sezon 1. Lig'de de kullanılacak

    TFF: VAR sistemi gelecek sezon 1. Lig'de de kullanılacak

    TFF, VAR sisteminin gelecek sezondan itibaren 1. Lig'de kullanılacağını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 17:54
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 18:11
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin 2022-2023 sezonundan itibaren 1. Lig müsabakalarında kullanılacağını duyurdu.

    TFF: VAR sistemi gelecek sezon 1. Lig de de kullanılacak #1

    FEDERASYON DUYURDU

    Federasyonun resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

    "Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karara göre 2022-2023 sezonundan itibaren Spor Toto 1. Lig müsabakalarında da VAR teknolojisi kullanılacaktır. MHK önümüzdeki sezona hazırlık kapsamında bu haftadan itibaren yeni bir projeyi başlatma kararı almıştır.

    VAR sertifika sürecini tamamlayan ancak henüz müsabakalarda görev almamış hakemlerden yeni bir havuz oluşturulacaktır.

    VAR Adayı hakem havuzu içinde yer alacak bu hakemler bu haftadan itibaren Spor Toto Süper Lig'de AVAR2 görevine atanacaklardır. Görev verilecek AVAR2 hakemlerinin maç sayılarının arttırılarak tecrübe kazanmaları ve önümüzdeki sezona daha iyi hazırlanmaları hedeflenmektedir."

    TFF: VAR sistemi gelecek sezon 1. Lig de de kullanılacak #2

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