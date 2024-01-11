TFF yeni yabancı kuralını açıkladı! Kademeli olarak düşürülecek TFF, 2024-25 sezonundan itibaren Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısının 12'ye düşürüleceğini duyurdu.

ensonhaber.com

Süper Lig'de yabancı kuralı bir kez daha değişti.

Türkiye Futbol Federasyonu, 5 sezon boyunca uygulanacak yeni yabancı kuralını açıkladı.

Kadrodaki yabancı sayısı önce 12'ye sonra 11'e düşecek

Buna göre, takımlar 14 yabancı yerine artık 12 yabancı transfer edebilecek. İlk 11'de ise yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmayacak.

Kadrodaki futbolcu sayısı azalacak

Ayrıca, takımların kadrosuna yazılacak oyuncu sayısı 30'dan 26'ya indirildi; akademiden yetişen oyuncu zorunluluğu da getirildi.

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:



1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.



2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

Yerli akademilerden yetiştirilen oyuncu zorunluluğu getirilecek

3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.



4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

Yerli oyuncu oynatana teşvik getirilecek

5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir.

Süper Lig futbolcu uygunluğu talimatnamesi

2024 – 2025 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Döneminden itibaren başlamak ve 5 (beş) sezon uygulanmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır:



(1) Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan 2024 – 2025, 2025 – 2026 ve 2026 – 2027 sezonlarında en fazla 12 futbolcu, 2027 – 2028 ve 2028 – 2029 sezonlarında ise en fazla 11 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilir ve tescil ettirebilirler.



(2) 2024 – 2025, 2025 – 2026 ve 2026 – 2027 sezonlarında 12'den, 2027 – 2028, 2028 – 2029 sezonlarında ise 11'den fazla sayıda yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşmesi bulunan Süper Lig Kulüpleri, A Takım Listesine yazılmamış yabancı uyruklu futbolcuları A Takım müsabakalarında oynatamazlar.

Mavi kart için özel karar

(3) Kulüpler birinci fıkrada öngörülen A Takım Listesine yazılan Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmayan futbolculara ilaveten; 2023 – 2024 Sezonunda Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ülkelerinin vatandaşı olarak A Takım Listesine yazılan 1 futbolcuyu ve Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu bulunmamakla birlikte Türk Vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olarak A Takım Listesine yazdıkları 1 futbolcuyu sözleşme süreleri sonuna kadar müktesep hakları sebebiyle Madde 2'nin e fıkrası kapsamında A Takım Listesine yazabilirler. Bu futbolcuların sözleşmelerinin sona ermesi halinde; uzatma, sözleşme yenileme ve diğer kulüplerle imzalayacakları sözleşmeler A Milli Takımda oynama uygunluğu bulunmayan futbolcu kapsamında tescil edilecek ve A Takım Listesine bu doğrultuda yazılacaktır.



(4) Kulüpler, 2024 – 2025 sezonunda 01.01.2004 ve daha sonra doğmuş (2025 – 2026 sezonunda 01.01.2005, 2026 – 2007 sezonunda 01.01.2006, 2027 – 2028 sezonunda 01.01.2007, 2028 – 2029 sezonunda 01.01.2008 olarak uygulanacaktır.) Türkiye A Milli Takımında oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Takım Listesine yazma zorunluluğu olmaksızın müsabakalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay süreyle kulübüne tescilli olması ve 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları koşulu aranmaz.

Türki devletlere özel kural