TFF, yayın ihalesi için evrak alma süresini uzattı Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu, daha önce 26 Ocak 2024 saat 17.00 olarak belirlenen ihale dokümanlarının en son teslim alınma süresinin bir hafta uzatılarak 2 Şubat 2024 saat 17.00 olarak belirlenmesine karar verdi.

İHA

Yayın İhale Komisyonu, ihale dokümanlarının alınma süresini 2 Şubat'a uzattı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği temsilcilerinin yer aldığı Yayın İhale Komisyonu, daha önce 26 Ocak 2024 saat 17.00 olarak belirlenen ihale dokümanlarının en son teslim alınma süresinin bir hafta uzatılarak 2 Şubat 2024 saat 17.00 olarak belirlenmesine karar verdi.

Kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2024-2025, 2025-2026 ve 2026-2027 futbol sezonlarına ilişkin TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları yayın haklarının devri hakkında düzenlenecek ihale, İhale Genel Şartnamesi'ne ve her bir pakete ilişkin Özel Şartnameler'e uygun olarak kapalı teklif ve pazarlık usulüyle yapılacak.

Yayın ihalesinin 'İhale Genel Şartnamesi' ve her bir pakete ait 'Özel Şartnameler' ile eklerini satın alma süreci de devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)