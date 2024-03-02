TFF yayın ihalesini yeniden BEIN MEDIA GROUP'a verdi Türkiye Futbol Federasyonu, yayın ihalesinde yeniden BEIN MEDIA GROUP ile 3 sezonluğuna anlaştı.

ensonhaber.com

Futbolda Süper Lig ve 1. Lig yayın hakları için TFF'nin daha önceden anlaştığı ancak daha sonra fiyat yükseltimi nedeniyle iptal edilen ihale yeniden açıldı.

Yapılan ihalede yayın hakları, bir kez daha BEIN MEDIA GROUP'a 218 milyon 400 bin dolar karşılığında verildi.

Yayın hakları 3 sezon boyunca yeniden BEIN MEDIA GROUP'ta

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu'nun 29.02.2024 tarihli ve 40 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, 2 Mart 2024 Cumartesi günü saat 13.30'da TFF Levent İstanbul adresine sunulan teklif, Beşiktaş 6. Noterliği huzurunda açılmış olup; TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine İlişkin 3 Ocak 2024 tarihinde TFF'nin internet sitesinde ilan edilen ihale kapsamında Paket E (tüm yayın hakları) için Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00-USD KDV DAHİL) teklif verdiği tespit edilmiştir.



Yayın İhale Komisyonu'nca, Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş'nin (BEIN MEDIA GROUP) sezonluk 182.000.000,00-USD (218.400.000,00 USD KDV DAHİL) teklifi kabul edilerek, ön sözleşme imzalanmıştır. 11 Mart 2024 Pazartesi gününe kadar TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin tüm hukuki sürecin tamamlanması kararlaştırılmıştır.

Yousef Al-Obaidly: "Çok gururluyuz"

beIN MEDIA Group CEO’su ve Digiturk CEO'su Yousef Al-Obaidly, ihale sürecinin ardından yaptığı açıklamada, Digiturk'ün bir 3 sezon daha Süper Lig'in tek yayıncısı olmaya devam edecek olmasından duyduğu derin memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: