TFF: Yeni sezonda kart başına fidan dikilecek

Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi görülen kart başına fidan dikilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapmış olduğu açıklamaya göre; bu sezon takımların gördüğü her sarı kartta 1, her kırmızı kartta 5 fidan dikilmesine karar verdi.

YENİ PROJE DUYURULDU

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir."