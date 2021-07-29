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    TFF: Yeni sezonda kart başına fidan dikilecek

    TFF: Yeni sezonda kart başına fidan dikilecek

    Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezon öncesi görülen kart başına fidan dikilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 29.07.2021 - 17:36
    • Güncelleme : 29.07.2021 - 18:04
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yapmış olduğu açıklamaya göre; bu sezon takımların gördüğü her sarı kartta 1, her kırmızı kartta 5 fidan dikilmesine karar verdi.

    YENİ PROJE DUYURULDU

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 29.07.2021 tarihli toplantısında, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere, liglerde görülen her sarı kart için 1, her kırmızı kart için de 5 adet fidan dikilmesine ilişkin TFF Ormanı Projesi çalışmalarının başlatılmasına karar vermiştir."

    TFF: Yeni sezonda kart başına fidan dikilecek #1

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