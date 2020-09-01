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TFF yönetimi ibra edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi, hesap ve faaliyetlerinden dolayı oy birliğiyle ibra edildi.
- Haber Merkezi
- 01.09.2020 - 12:26
- Güncelleme : 01.09.2020 - 12:26
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurulu Ankara'da yapıldı.
Genel kurul, yeterli çoğunluğun sağlanması ve divan kurulu başkanlığına Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin seçilmesiyle açıldı.
Koronavirüs salgını nedeniyle tedbirlerin alındığı toplantıya TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, UEFA ve FIFA temsilcileri ile kulüp yöneticileri katıldı.
TFF Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2019-31 Mayıs 2020 dönemi hesap ve faaliyetlerinden ötürü oy birliğiyle ibra edildi.