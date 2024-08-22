TFF'de başkan vekilleri belli oldu
AA

Türkiye (TFF) Yönetim Kurulu, yeni dönem için görev dağılımını gerçekleştirdi.

TFF'DE YENİ İCRA KURULU GÖREV DAĞILIMI AÇIKLANDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki icra kurulunda Mecnun Otyakmaz 1. başkan vekili ve sorumlusu, Fuat Göktaş 2. başkan vekili ve hukuk, idari, mali işler sorumlusu, Ceyhun Kazancı ise milli takımlar ve UEFA ilişkilerinden sorumlu üye oldu.

Ural Aküzüm BAL, amatör ligler, kadın ve engelli futbolundan, Lale Cander pazarlama ve sponsorluklardan, Prof. Dr. Neşe Kavak ise dış ilişkiler ve sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

TFF YÖNETİMİNDEKİ DİĞER GÖREVLENDİRMELER ŞU ŞEKİLDE YAPILDI:

Cengiz Gökay: Futbol altyapı ve gençlik projeleri

Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig kulüpleri

Mevlüt Aktan: Stratejik planlama ve gelişim

Hasan Surözü: Araştırma geliştirme çalışmaları

Mustafa Temel Bozbağ: Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlar

Bilal Arslan: Teknoloji ve kurumsal iletişim

Murat Şahin: 2 ve 3. ligler

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)