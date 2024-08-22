TFF'de başkan vekilleri belli oldu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda görev dağılımı yapıldı.

AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni dönem için görev dağılımını gerçekleştirdi.

TFF'DE YENİ İCRA KURULU GÖREV DAĞILIMI AÇIKLANDI

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki icra kurulunda Mecnun Otyakmaz 1. başkan vekili ve Süper Lig sorumlusu, Fuat Göktaş 2. başkan vekili ve hukuk, idari, mali işler sorumlusu, Ceyhun Kazancı ise milli takımlar ve UEFA FIFA ilişkilerinden sorumlu üye oldu.

Ural Aküzüm BAL, amatör ligler, kadın ve engelli futbolundan, Lale Cander pazarlama ve sponsorluklardan, Prof. Dr. Neşe Kavak ise dış ilişkiler ve sağlıktan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi.

TFF YÖNETİMİNDEKİ DİĞER GÖREVLENDİRMELER ŞU ŞEKİLDE YAPILDI:

Cengiz Gökay: Futbol altyapı ve gençlik projeleri



Zafer Bahadır Saraç: 1. Lig kulüpleri



Mevlüt Aktan: Stratejik planlama ve gelişim



Hasan Surözü: Araştırma geliştirme çalışmaları



Mustafa Temel Bozbağ: Kulüp lisans işleri, tesisler ve yatırımlar



Bilal Arslan: Teknoloji ve kurumsal iletişim



Murat Şahin: 2 ve 3. ligler

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)