TFF'de başkanlık için tek aday Mehmet Büyükekşi

Türkiye Futbol Federasyonu, 22 Haziran Perşembe günü yapılacak olağan seçimli genel kurulunda başkan seçimi için adaylık başvurularının bugün sona erdiğini açıkladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde başkanlık için gerekli koşulları sağlayan ve belgeleri sunan mevcut TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin aday olduğu belirtildi.
Açıklamada, diğer adaylık başvurularının ise statüde belirtilen koşulları taşımadığı için kabul edilmediğine yer verildi.
"Mehmet Büyükekşi Başkan Adayı olmuştur"
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvuruları TFF Statüsü'nün 38. maddesi uyarınca 15 Haziran 2023 tarihinde sona ermiştir.
TFF Başkan Adaylığı için belirtilen sürede TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan başvurular neticesinde TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan Sayın Mehmet Büyükekşi, 22 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısında Başkan Adayı olmuştur.
TFF Genel Sekreterliği'ne yapılan diğer adaylık başvuruları, TFF Statüsü'nde belirtilen Başkan Adaylığına ilişkin koşullarını taşımadığından kabul edilmemiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur"