TFF'de görev dağılımı belli oldu
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Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.

Görev dağılımı yapıldı

Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İBRAHİM BURKAY:

 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YALÇIN ORHAN:

 2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

YUSUF GÜNAY:

 Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

AGAH RUŞEN ÇETİN:

 Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MUSTAFA ERÖĞÜT:

 Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ALKIN KALKAVAN:

 Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

HALUK KALYONCU:

 Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

MÜSLÜM ÖZMEN:

 İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ALİ DÜŞMEZ:

 İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

HAMİT ALTINTOP:

 Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

VOLKAN CAN:

 2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ERMAN KALKANDELEN:

 Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

RAMAZAN ÜÇDAN:

 Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

ŞAFAK MÜDERRİSGİL:

 Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi