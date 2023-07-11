TFF'de görev dağılımı belli oldu

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Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda görev dağılımı belirlendi.

Mehmet Büyükekşi başkanlığında gerçekleştirilen toplantı sonucunda, görev dağılımı şu şekilde oluştu:

İBRAHİM BURKAY:



1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



YALÇIN ORHAN:



2. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, İdari İşler ve 1. Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



YUSUF GÜNAY:



Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kulüp Lisans İşleri ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



AGAH RUŞEN ÇETİN:



Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Akademi ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



MUSTAFA ERÖĞÜT:



Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ALKIN KALKAVAN:



Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Sponsorluklar ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



HALUK KALYONCU:



Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Kurumsal İletişim, Gençlik ve Futbol Geliştirme Programları, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



MÜSLÜM ÖZMEN:



İcra Kurulu Üyesi, Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ALİ DÜŞMEZ:



İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



HAMİT ALTINTOP:



Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



VOLKAN CAN:



2. ve 3. Lig Kulüplerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ERMAN KALKANDELEN:



Mali İşlerden ve Yeni Teknolojilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



RAMAZAN ÜÇDAN:



Bilgi İşlem, Yazılım ve Futbol Turizmi Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi



ŞAFAK MÜDERRİSGİL:



Hukuk, Kadın Futbolu ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi