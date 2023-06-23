TFF'de gündem konusu: Stadı dolduramayan kulüplere ceza verelim Gelecek sezon Süper Lig'e marka değeri kavramı üzerinden bir uygulama önerisi sunuldu. Buna göre; ev sahibi takımlar stadyumlarının kapasitesinin belli % oranında dolduramadığında, eksik kalan miktar için TFF'ye ceza ödeyecek.

Ensonhaber.com - Özel İçerik

Türkiye Futbol Federasyonu'nda yeni yönetim kurulu çalışmalara başladı.

Süper Lig'in seyir zevkini artırmak isteyen TFF'de gündem maddelerinden biri de futbol takımlarının statlarını doldurması için teşvik etmek.

Bu doğrultuda bazı yönetim kurulu üyeleri gündeme "Stadı belli oranda dolduramayan ev sahibi kulübe ceza verelim." maddesini getirdi.

Ayrıca bilet fiyatlarının da ucuzlaması gerektiğini savunan üyeler, bu plan doğrultusunda kulüplerin statlarını doldurabileceğini savunuyor.

İspanya örnek gösterildi

Öte yandan La Liga'da buna benzer bir uygulama var.

İspanyol kulüpleri %75 kapasitesini dolduramayan ev sahiplerine ceza verirken, kapasiteyi yüzde 50'ye düşüren takımlara da verilen ceza miktarı yükseliyor.

Ayrıca kapasitelerin %75 ve %50'si, televizyon açısında gözüken 'U' şeklindeki bölümü kapsayacak şekilde dağıtılıyor.