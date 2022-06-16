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    TFF'de seçim: Mehmet Büyükekşi'nin listesi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde tek aday yeterli imzayı toplayabildi. Yönetim kurulu listesi de belli oldu.
    • 16.06.2022 - 10:41
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    TFF'de seçim: Mehmet Büyükekşi'nin listesi belli oldu

    TFF başkanlık seçiminin tek adaylı gerçekleşeceği resmileşti. 9 adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası sunabildi.

    İşte Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi:

    Alkın Kalkavan
    Murat Aksu
    Hamit Altıntop
    Yusuf Günay
    Ali Düşmez
    Talat Papatya
    Volkan Can
    İbrahim Burkay
    Nüket Ezberci
    İdil Sürer
    Müslüm Özmen
    Yalçın Orhan

    TFF de seçim: Mehmet Büyükekşi nin listesi belli oldu #1


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