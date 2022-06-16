- Haberler
- Futbol Haberleri
- TFF'de seçim: Mehmet Büyükekşi'nin listesi belli oldu
TFF'de seçim: Mehmet Büyükekşi'nin listesi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimlerinde tek aday yeterli imzayı toplayabildi. Yönetim kurulu listesi de belli oldu.
- 16.06.2022 - 10:41
TFF başkanlık seçiminin tek adaylı gerçekleşeceği resmileşti. 9 adaydan sadece Mehmet Büyükekşi yeterli delege imzası sunabildi.
İşte Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi:
Alkın Kalkavan
Murat Aksu
Hamit Altıntop
Yusuf Günay
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can
İbrahim Burkay
Nüket Ezberci
İdil Sürer
Müslüm Özmen
Yalçın Orhan