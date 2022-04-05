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    TFF'de başkanlık seçim tarihi belli oldu

    TFF'de başkanlık seçim tarihi belli oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 14:09
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 14:28
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    Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından Nihat Özdemir'in 4 Nisan'da istifasının ardından, seçim sürecine girildi. Servet Yardımcı'nın genel kurula kadar başkanlık görevini sürdüreceği TFF'de, yeni başkan ise 16 Haziran'da yapılacak genel kurulda seçilecek.

    Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık konusundaki seçim talimatnamesi şöyle:

    "Başkanın ölümü, istifası veya görevini sürekli olarak yerine getirememesi halinde, üç ay içinde tekrar seçim yapılması şartı ile birinci başkan vekili, yoksa ikinci başkan vekili, başkan vekillerinin olmaması halinde de yönetim kurulunun kendi üyeleri arasından belirleyeceği kişi başkanlığa vekalet eder."

    TFF de başkanlık seçim tarihi belli oldu #1

    NİHAT ÖZDEMİR'İN TFF BAŞKANLIĞI DÖNEMİ

    Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığından istifa eden Nihat Özdemir, 3 yıla yakın bu görevi yaptı.

    TFF'de 1 Haziran 2019'da gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurula tek aday olarak giren Nihat Özdemir, geçerli 179 oyun tamamını alarak başkanlığa seçildi.

    Görevini bırakan Özdemir, 2 yıl 10 ay 3 gün başkanlık yapmış oldu.

    Türk futbolunda çöküş - HABERİ

    TFF de başkanlık seçim tarihi belli oldu #2


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