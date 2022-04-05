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    TFF'de üst düzey iki istifa daha

    Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ile Alkın Kalkavan'ın istifa ettiği duyuruldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2022 - 14:39
    • Güncelleme : 05.04.2022 - 14:52
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    TFF'de üst düzey iki istifa daha

    Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ile Alkın Kalkavan istifa etti.

    FEDERASYON DUYURDU

    TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve yönetim kurulu üyesi Alkın Kalkavan'ın görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

    Yapılan duyuruda, "TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

    TFF de üst düzey iki istifa daha #1

    TFF de üst düzey iki istifa daha #2


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