TFF'de üst düzey iki istifa daha

TFF'de üst düzey iki istifa daha

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ile Alkın Kalkavan'ın istifa ettiği duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) yönetim kurulu üyeleri Erhan Kamışlı ile Alkın Kalkavan istifa etti.

FEDERASYON DUYURDU

TFF'den yapılan açıklamada, Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve yönetim kurulu üyesi Alkın Kalkavan'ın görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

Yapılan duyuruda, "TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan görevlerinden istifa etmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız." ifadeleri kullanıldı.



