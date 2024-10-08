TFF'de yabancı hakem dönemi başladı Türkiye Futbol Federasyonu, Hakem Gelişim Direktörü Dr. Vitor Melo Pereira'nın bugün itibarıyla görevine başladığını açıkladı.

İHA

Türk futbolunda uzun bir süredir tartışılan hakem kararları ve bu bağlamda VAR sistemi dahil yapılan iyileştirmelere bir yenisi daha eklendi.

Bazı futbol otoriteleri tarafından önerilen yabancı hakem uygulamasının ilk adımı atıldı.

PORTEKİZLİ ESKİ HAKEM PEREIRA, TFF'DE GÖREVDE

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan duyuruda, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira’nın, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu ile birlikte Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu makamında ziyaret ettiği bildirildi.

Görüşme, Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi ve TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da toplantıya katıldı.

PORTEKİZ DAHİL BİRÇOK ÜLKEDE HAKEM YÖNETİCİLİĞİ YAPTI

Uzun yıllar boyunca FIFA hakemliği yapmış olan ve Portekiz'in yanı sıra birçok ülkede hakem yöneticiliği görevlerinde bulunmuş Vitor Melo Pereira'nın, MHK içindeki bu rolü ile Türk hakemliği eğitim sisteminin yeniden yapılandırılmasına ve yeni yeteneklerin kazandırılmasına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Pereira, bu görevde tam zamanlı çalışacak ve sözleşme süresi iki yıl olarak belirlendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)