TFF'de yeni gündem: Prim verilmeli mi

EURO 2020'deki başarısızlık TFF'yi de harekete geçirirken toplantıda 2 önemli mesele masaya yatırılacak. Federasyonun gündeminde prim konusu ve Hamit Altıntop var.

Nihat Özdemir yönetimindeki Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), EURO 2020'de sıfır çekilmesinin nedenlerini sorgulamaya devam ediyor.

"PRİM VERİLMELİ Mİ, VERİLMEMELİ Mİ?"

Hafta içinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, kamuoyunda büyük tepkiye neden olan 10 milyon dolar tutarındaki EURO 2020 finalistliği primi ve takımdaki 'ağabey' eksikliği gündeme geldi.

YENİDEN GÖRÜŞÜLECEK

Nihat Özdemir dahil yönetim kurulu teknik direktör Şenol Güneş'le devam kararı alırken, elemelerdeki başarılara prim verilip verilmeme konusunun önümüzdeki toplantılarda yeniden görüşülmesi kararlaştırıldı.

HAMİT ALTINTOP'A YENİ GÖREV

Cumhuriyet'in haberine göre; eski milli futbolcu ve Bayern Münih, Real Madrid, Galatasaray, Schalke gibi deneyimleri olan TFF Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un, yeni dönemde Şenol Güneş'e destek vermesi bekleniyor.

Futbolculara ağabeylik görevi eski futbolcu Selim Soydan'da bulunuyordu. Hamit Altıntop'un, Soydan'a yardımcı olacağı belirtildi.