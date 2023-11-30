TFF'den 7 kulübe puan tenzili cezası!

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Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu, aldığı yeni kararla birlikte 7 takıma puan silme cezası verdi.

TFF, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile 1. Lig'den Altay, Giresunspor, Erzurumspor FK, TFF 2. Lig'den Bursaspor, Nazilli Belediyespor ve Zonguldak Kömürspor A.Ş kulüplerine 3 puan silme cezası verdiğini duyurdu.

Cezalar belli oldu

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında son değerlendirmelerde bulunarak; en üst 3 lig olan Süper Lig, 1. Lig ve TFF 2. Lig'deki kulüplerin yapmış olduğu başvuruları, Sportif, Futbol Sosyal Sorumluluk, Altyapı, Personel-İdari, Hukuki ve Mali Kriterlere göre inceledi. İncelemeler neticesinde Kurul; Süper Lig'den; Antalyaspor, Ankaragücü, Pendikspor Futbol A.Ş. ve Fatih Karagümrük, 1. Lig'den; Şanlıurfaspor, Boluspor, Eyüpspor, Gençlerbirliği, Kocaelispor, Sakaryaspor A.Ş., Bandırmaspor, Tuzlaspor A.Ş. ve Ümraniyespor, TFF 2. Lig'den; Amed Sportif Faaliyetler, Ankaraspor, Van Spor FK, Düzcespor, Esenler Erokspor, Etimesgut Belediyespor, Denizlispor, Kastamonuspor, Afyonspor Kulübü, İnegölspor, İskenderunspor A.Ş., Isparta 32 Spor, Karacabey Belediye Spor A.Ş., Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Arnavutköy Bld. Gençlik Ve Spor, Menemen Futbol Kulübü, Sarıyer, Serik Belediyespor, Somaspor ve Uşak Spor A.Ş. kulüplerine Ulusal Lisans verdi.