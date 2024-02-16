TFF'den 8 kulübe zemin uyarısı TFF, Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor'un ardından 8 kulübe daha stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazıları yolladı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), son olarak Eryaman Stadı'nın zemininin gündeme gelmesi nedeniyle 8 kulübe, iç saha maçlarını oynadıkları ve sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

Zeminlerde iyileşme olmaması durumunda TFF, stadyumları maçlara kapatabilecek.

TFF, Süper Lig'de mücadele eden Gaziantep FK, Adana Demirspor, Antalyaspor, Alanyaspor ve Hatayspor'un yanı sıra Sakaryaspor, Adanaspor ile Yeni Mersin İdmanyurdu kulüplerine, iç saha maçlarını oynadıkları ve sorumlu oldukları stadyumların zeminlerinin iyileştirilmesi ile ilgili ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderdi.

Stadyumlar, maçlara kapatılabilecek

Daha önce de Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor’a çok ivedi koduyla uyarı yazılarını gönderen TFF, zeminlerde iyileştirme olmaması halinde denetimlerini sürdürerek stadyumları müsabakalara kapatabilecek.