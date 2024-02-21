TFF'den açıklama: Süper Lig ertelenecek Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yaptığı açıklamayla Süper Kupa nedeniyle Süper Lig maçlarının bir hafta ertelendiğini açıkladı.

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki 2023 Süper Kupa müsabakası, 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe arasında 11 Nisan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.00'de başlayacak.

Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan müsabaka ertelenmişti.

Süper Lig fikstürü kaydırıldı

TFF, Süper Kupa tarihini belirlemenin ardından yeni bir karara daha imza attı.

Yapılan açıklamaya göre Süper Kupa finalinden dolayı 32. hafta fikstürü ileri bir tarihte oynanacak.

İşte TFF'nin açıklaması: