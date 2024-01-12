TFF'den Süper Lig için iki değişiklik Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'in ikinci devresi öncesi birtakım değişiklikler yaptı. Buna göre 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı, sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi internet sitesi üzerinden Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) Süper Lig'in ikinci devresi öncesinde yaptığı değişiklikleri yayınladı.

Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak.

Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı, sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

Algoritma ile yapılan dijital atama her maça 3 hakem önerecek

2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek.

İki yeni karar duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: