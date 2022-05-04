TFF'den Ali Koç'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu, disiplin kurulu kararlarına müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığı iddialarına yazılı açıklama yayınladı.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un disiplin sevkleri hakkında yaptığı açıklamaya TFF'den açıklama yapıldı.

"Mesnetsiz iddilar"

İHA'nın haberine göre, TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

"Medyada bazı kulüp yöneticileri tarafından disiplin sevklerine ve disiplin kurulu tarafından verilen kararlara müdahale edildiği ve bazı kulüplerin kollandığına ilişkin haksız ve mesnetsiz iddiaların yer aldığı görülmüştür.

Kamuoyunun açık bir şekilde bilmesini isteriz ki, daha önce müteaddit kereler belirtildiği üzere, disiplin sevkleri TFF Statüsü ve Talimatlarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, müsabakalarda görevli, temsilci ve hakem raporları esas alınarak TFF Hukuk Müşavirliği’nde görevli disiplin müfettişleri tarafından yapılmaktadır.

Somut delillere ve gerekçelere dayanılarak yapılan bu sevklere ilişkin disiplin kararları, gerekli inceleme sonrasında bağımsız disiplin kurulları tarafından verilmekte, bu kararlara itiraz halinde yetkisini kanun ve statüden alan bağımsız Tahkim Kurulu kararıyla kesinleşmektedir.





"Federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir"

TFF Başkanı, Yönetim Kurulu ve yöneticilerinin, disiplin süreçlerine veya bağımsız yargı kurullarının işleyişlerine ve kararlarına herhangi bir etkisi mümkün değildir. Bunun en son örneği de, kamuoyunda da tartışılan MHK’nin Süper Lig ve 1. Lig Hakem ve Gözlemci Klasmanlarıyla ilgili TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararının Tahkim Kurulu’nca kaldırılmasıdır. Ayrıca TFF görevlileri müsabakalara ilişkin raporlarını Futbol Yönetim Sistemi (FYS) üzerinden düzenlemekte ve bu raporlara kimsenin müdahale etme ihtimali bulunmamaktadır.

Herhangi bir kulübün hukuka aykırı olarak korunması, kollanması söz konusu olmayıp, federasyonumuz her kulübe eşit mesafededir.

Futbolun tüm paydaşlarını kurum ve kurulları töhmet altında bırakan açıklamalardan kaçınmaya ve sağduyulu olmaya davet eder, bir kez daha hoşgörünün ve birlikteliğin simgesi olan Ramazan Bayramımızın Türk futbol camiası için hayırlara vesile olmasını dileriz."

Ali Koç'tan TFF'ye tepki

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un disiplin sevkleri hakkında yaptığı açıklamaya TFF'den yanıt geldi. Ali Koç, daha önce şu ifadeleri kullanmıştı;

"Bugün disiplin sevkleri var. O sevklerden nasıl korunduklarını, acaba Antalyaspor'un başkanının bahsettiği darp konusu raporu olacak mı? Stada kapasitesinden çok daha fazla seyirci alınması o raporda olacak mı? Genelde bu gibi olaylarda maç sonu kameralar incelenir, kameraların incelenip incelenmediğini de göreceksiniz. Rapora müdahale edilip edilmediğine de siz karar vereceksiniz. Benzer olaylar bizim şampiyonluk maçında stadımızda olsaydı neler olabileceğini de düşünün ve cezalar çıktıktan sonra onunla karşılaştırın. Bu kutsal camianın haklarını korumanın zamanının geldiğini ve geçtiğini sizler benden çok daha iyi anlayacaksınız. Normalde başka bir ortamda, maçta böyle bir olay yaşansaydı TFF'nin ne cezalar vereceğini hepiniz biliyorsunuz. Geçmişte yaşandı. Bunları da anlatacağım perşembe günü. Bu gece göreceksiniz disiplin sevkinde ne olacağını."