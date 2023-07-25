TFF, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını duyurdu. Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın ise VAR hakemi olarak görev yapacağı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de uzun yıllar düdük çalan hakem Ali Palabıyık'ın görevini resmen bıraktığını açıkladı.

Ayrıca TFF'den yapılan açıklamada, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa'nın kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edeceği duyuruldu.

"Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür ederiz"

İşte TFF'nin açıklaması:

Süper Lig hakem kadrosunda değişiklik yaşandı. Süper Lig hakemlerinden Ali Palabıyık kendi isteğiyle hakemliği bırakırken, Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa ise kariyerlerine VAR hakemi olarak devam edecek.



Hakemlik kariyerine 2000 yılında başlayan ve 2023 yılına kadar Türkiye'deki 474 profesyonel maçta yer alan Ali Palabıyık; Süper Lig'de 175, 1. Lig'de 40, Türkiye Kupası'nda 11 müsabakada görev aldı. 2004-2005 sezonunda ise 1 yıl Süper Lig Yardımcı Hakemi olarak görev yaptı. 2012 yılında üst klasman hakemi olan Ali Palabıyık, 2015 yılından bu yana FIFA kokartı taşımaktadır. 24 Nisan 2017'de Nyon'da Benfica ile Salzburg arasında oynanan Gençler Ligi Finali'ni yöneten Ali Palabıyık, uluslararası 60 müsabakaya hakem olarak atandı ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta görev aldı.



23 yıl boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalarda görev alan FIFA kokartlı hakemimiz Ali Palabıyık'a Türk futboluna hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Hüseyin Göçek ve Suat Arslanboğa VAR hakemi olacak