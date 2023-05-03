TFF'den Ali Palabıyık kararı: Sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek

1. Lig'de 35. hafta maçında Altınordu ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Bu mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, yönetimi nedeniyle konuk ekibin tepkisini çeken Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



Türkiye Futbol Federasyonu"