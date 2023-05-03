TFF'den Ali Palabıyık kararı: Sezon sonuna kadar maç yönetmeyecek

1. Lig'de 35. hafta maçında Altınordu ile Bandırmaspor karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.
Bu mücadelenin ardından Türkiye Futbol Federasyonu, yönetimi nedeniyle konuk ekibin tepkisini çeken Ali Palabıyık'a sezon sonuna kadar maç verilmeyeceğini açıkladı.
"Performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır"
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında 30.04.2023 günü oynanan Altınordu - Beyçimento Bandırmaspor müsabakasının hakem yönetimi ile ilgili teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; müsabaka hakemine performans yetersizliği nedeniyle sezon sonuna kadar görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Futbol Federasyonu"