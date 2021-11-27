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TFF'den amatör hakemlere yüzde 70 zam

TFF'den amatör hakemlere yüzde 70 zam

Amatörlerde görev yapan hakemlere Türkiye Futbol Federasyonu tarafından %70 zam kararı çıktı. Profesyonel liglerde görev yapan hakem, gözlemci ve mentörlere de zam yolda.