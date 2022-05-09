TFF'den Arda Kardeşler'e soruşturma

TFF, Arda Kardeşler'in derbide kripto para ile kura atışı yapmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

TFF, derbi hakemi Arda Kardeşler hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, para atışını kripto para ile yaptığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturma başlatıldı

İşte TFF'den yapılan açıklama:

"Beşiktaş-Fenerbahçe müsabakasının hakemi Arda Kardeşler'in para atışını TFF ve MHK'nin bilgisi ve onayı olmayan şekilde gerçekleştirdiği kamuoyuna yansımıştır. Şiddetle karşı olduğumuz söz konusu olayla ilgili Federasyonumuz tarafından soruşturma açılmıştır."

Ne olmuştu?

Spor Toto Süper Lig’in 36. Haftasında Beşiktaş’ın Fenerbahçe’yi ağırladığı derbi mücadelesinde hakem Arda Kardeşler para atışını kripto para birimi olan Bitcoin’le yaptı.

Hakem Arda Kardeşler’in bu hareketi bazı tartışmaları beraberinde getirdi.

Kripto para birimi Bitcoin, birçok ülkede sanal bahis sitelerinde yasadışı para transferleri için kullanılıyor olması bu tartışmaları alevlendirdi.

Hakem Arda Kardeşler’in Bitcoin ile para atışı yapması sosyal medyada etik tartışmalarına neden oldu.