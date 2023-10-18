TFF'den bir ilk: Hakem formalarına sponsor alınacak Türkiye Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm profesyonel liglerde hakem formalarına sponsorluk alınacağını açıkladı.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türk hakemliğinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, özel bir şirket ile yapılacak iş birliği kapsamında 2026-2027 sezonun sonuna kadar tarihte ilk kez Süper Lig, 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig, Türkiye Kupası ile Kadın Futbol Süper Ligi hakem formalarına sponsorluk alınacak.

Özel şirket, hakem formalarının sırt ve tek kol logo sponsoru olmasının yanı sıra Türk hakemlerinin geleceğine yatırım yapma hedefiyle TFF Hakem Akademisi'nin de sponsoru olacak.

Perşembe günü açıklanacak

Hakem formalarına sponsorluk anlaşması, perşembe günü TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek imza töreniyle resmiyet kazanacak.