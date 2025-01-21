TFF'den Bolu'daki yangında vefat edenler için saygı duruşu ve siyah kol bandı kararı

Türkiye büyük bir felaketi yaşıyor...

Önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

Yapılan incelemelerde can kaybının 66'ya yükseldiği, yaralı sayısının ise 51 olduğu açıklandı.

Yaşanan bu gelişme sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), hayatını kaybedenler için hafta sonundaki maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını bildirdi.

"BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.