TFF'den Christoph Daum mesajı
İHA

Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden 70 yaşındaki Teknik Direktör yaşamını yitirdi.

Alman teknik adamın vefatı nedeniyle tarafından başsağlığı mesajı paylaşıldı.

"BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ"

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Türk futbolunda iz bırakan, ülkemizde taraflı tarafsız tüm futbolseverlerin sevgi ve saygısını kazanan, Türkiye ve Türk dostu Alman teknik direktör Christoph Daum'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ülkemizde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Christoph Daum, Türkiye'de görev yaptığı süre boyunca toplamda 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşamıştı. Daum ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)