TFF'den derbilerde yabancı hakem kararı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Sloven Slavko Vincic'in performansından fazlasıyla memnun kaldı.

TFF Yönetim Kurulu, maç sonrası yaptığı değerlendirmede ünlü hakemin Galatasaray-Fenerbahçe maçını mükemmel yönettiği görüşünde birleşti.

BUNDAN SONRA DERBİLERDE YABANCI HAKEM

Bugünkü yönetim toplantısında derbinin hakemiyle ilgili MHK'de bir analiz yapacak. Toplantıda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yabancı hakem istekleri masaya yatırılacak.

Sabah gazetesinin haberine göre; TFF'nin bu taleplere olumlu yanıt vereceği öğrenilirken, bundan sonraki derbilerde yabancı hakem uygulaması devam edecek.

VINCIC, DERBİLERE GELECEK

TFF kanadında bunlar yaşanırken, Vincic'in bundan sonra da UEFA ve ülkesinin uygun görmesi halinde derbi yönetmesi planlanıyor.

Genel olarak da Sloven hakemin performansı olumlu karşılandı.

KADİR SAĞLAM'DAN BİLGİ ALINACAK

Diğer bir konu ise Mourinho'nun 4. hakem Kadir Sağlam'a söylediği, "İyi ki sizler yönetmediniz maçı, yoksa felaket olurdu." sözü de TFF'de büyük rahatsızlık yarattı.

Konuyla ilgili Kadir Sağlam'dan da bilgi alınacak.