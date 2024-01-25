TFF'den devrim gibi karar: VAR kayıtları... Türkiye Futbol Federasyonu, çok tartışılan VAR kayıtlarının her maç sonrasında açıklanmasını planlıyor.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 22. haftasında son viraja girilirken, lider Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışı dikkat çekiyor.

Nefes kesen mücadele Anadolu takımlarının da direnmesiyle bambaşka bir hal alırken, hakem ve VAR tartışmaları da Süper Lig'in olmazsa olmazı olarak bu hafta, hem sosyal medyada hem de medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Soru işaretleri ortadan kalkacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), VAR ve hakem tartışmalarını bitirmek için Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nin ardından büyük bir yeniliğe imza atmayı planlıyor.

FIFA'nın VAR kayıtlarının açıklanmasının önündeki engeli kaldırmasının ardından İspanya, Portekiz ve İtalya liglerinde VAR kayıtlarının kamuoyuyla paylaşılacağı duyurulmuştu.

TFF de bu konuda adım atarak, kafalardaki soru işaretlerini kaldırmayı amaçlıyor. Plana göre, maçlar bittikten sonraki hafta VAR kayıtları kamuoyuna açıklanacak.

Kısa süre içerisinde VAR kayıtlarıyla alakalı nihai kararın duyurulması bekleniyor.