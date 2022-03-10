TFF'den dört lig için erteleme kararı! Maçlar ne zaman oynanacak?

TFF'den dört lig için erteleme kararı! Maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi maçlarının olumsuz hava şartları nedeniyle ertelendiğini duyurdu. Peki maçlar ne zaman oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) internet sitesi üzerinden bu hafta sonu oynanması gereken Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi maçlarına ilişkin bilgilendirme yaptı.

TFF, olumsuz hava şartları nedeniyle 11–14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının ertelendiğini açıkladı.

Peki maçlar ne zaman oynanacak? İşte yanıtı...

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

''Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak.

Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek.

Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı.''

EYÜPSPOR - BURSASPOR MAÇI BU AKŞAM

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında ertelenen Eyüpspor-Bursaspor müsabakası, 10 Mart 2022 Perşembe yani bu akşam gerçekleştirilecek.

Elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle 12. dakikada ertelenen karşılaşma, aynı şartlarda kaldığı yerden devam edecek.

Eyüp Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Yoğun kar yağışı nedeniyle 12. dakikada ertelenen maçta, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü bulunuyordu.