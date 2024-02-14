TFF'den Eryaman kararı: Gençlerbirliği bu statta oynamasın Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ankaragücü'nün maçlarını Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini açıkladı. 1. Lig takımlarından Gençlerbirliği'nin ise başka bir statta iç saha müsabakalarına çıkacağı bildirildi.

ensonhaber.com

Süper Lig ekibi Ankaragücü ve 1. Lig takımı Gençlerbirliği’nin ortak kullandığı Ankara Eryaman Stadyumu, zemininde yaşanan bozukluklar sebebiyle gündeme gelmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu konuya dair aldığı yeni kararı resmen açıkladı.

Gençlerbirliği'nin stadı değişecek

Ankaragücü ve Gençlerbirliği birlikte kullandığı için yoğun maç trafiğinden zeminin etkinlenmemesi ve bakımının sağlıklı yapılması için Gençlerbirliği’nin başka bir statta maçlarını oynaması TFF tarafından kulübe bildirildi.

Süper Lig’de yer aldığı için Ankaragücü maçlarını zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edecek.

TFF denetimleri ve yaptırımları artarak devam edecek.

3 kulübe uyarı geldi

Ayrıca TFF tarafından Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin bakımlarının hızlandırılması aksi halde müsabaka oynanmasına kapatılacağı bildirildi.

Ev sahibi kulüplerin sorumluluğunda olan stadyum zeminleriyle ilgili TFF denetim ve yaptırımlarını arttırarak devam edecek.

Stadyum ilerleyen günlerde netleşecek

Alınan bu kararla birlikte Gençlerbirliği, maçlarını başka bir stadyumda oynayacak.

Sinan Kaloğlu yönetimindeki Ankara temsilcisi, 22 haftası geride kalan 1. Lig'de topladığı 32 puanla 9. sırada yer alıyor.

Play-off yarışına yer alan başkent ekibi, ligin 23. haftasında 19 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de Bandırmaspor'u konuk edecek.

Gençlerbirliği'nin oynayacağı bu kritik müsabakanın stadyumu ilerleyen günlerde belli olacak.