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TFF'den Fenerbahçe'ye Maurucio Lemos cezası

TFF'den Fenerbahçe'ye Maurucio Lemos cezası

TFF, Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Mauricio Lemos için sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.