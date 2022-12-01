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- TFF'den Fenerbahçe'ye Maurucio Lemos cezası
TFF'den Fenerbahçe'ye Maurucio Lemos cezası
TFF, Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Mauricio Lemos için sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.
- 01.12.2022 - 20:54
Dünya Kupası arasının ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yendi.
Sarı-lacivertli ekibin gollerini 71. dakikada Osayi-Samuel (P), 76. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
Lemos, Serdar Aziz yerine oyuna girdi
Fenerbahçe'de bu sezon lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos, Rayo Vallecano maçının 46. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.
TFF 25 bin TL para cezası verdi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano maçında oynatılan Mauricio Lemos için Fenerbahçe'ye 25 bin TL para cezası verdi.
Fenerbahçe'nin ikinci rakibi Villareal olacak
Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında 3 Aralık Cumartesi akşamı La Liga takımlarından Villarreal ile karşılaşacak. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.