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    TFF'den Fenerbahçe'ye Maurucio Lemos cezası

    TFF, Fenerbahçe'de lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçında forma giyen Mauricio Lemos için sarı-lacivertli kulübe para cezası verdi.
    • 01.12.2022 - 20:54
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    TFF'den Fenerbahçe'ye Maurucio Lemos cezası

    Dünya Kupası arasının ilk hazırlık maçında Fenerbahçe, İspanya'nın Rayo Vallecano takımını 3-1 yendi.

    Sarı-lacivertli ekibin gollerini 71. dakikada Osayi-Samuel (P), 76. dakikada Joshua King ve 83. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

    Lemos, Serdar Aziz yerine oyuna girdi

    Fenerbahçe'de bu sezon lisansı çıkarılmayan Mauricio Lemos, Rayo Vallecano maçının 46. dakikasında Serdar Aziz'in yerine oyuna dahil oldu.

    TFF den Fenerbahçe ye Maurucio Lemos cezası #1

    TFF 25 bin TL para cezası verdi

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), lisansı çıkarılmayan ve Rayo Vallecano maçında oynatılan Mauricio Lemos için Fenerbahçe'ye 25 bin TL para cezası verdi.

    TFF den Fenerbahçe ye Maurucio Lemos cezası #2

    Fenerbahçe'nin ikinci rakibi Villareal olacak

    Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında 3 Aralık Cumartesi akşamı La Liga takımlarından Villarreal ile karşılaşacak. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak mücadele saat 19.00’da başlayacak.

    TFF den Fenerbahçe ye Maurucio Lemos cezası #3


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