TFF'den Ferdi Kadıoğlu'na tebrik!

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu.
24 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak 5 milyon euro bonus bedeli ödenecek.
Yaşanan bu gelişme üzerine ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayınladığı mesajla Ferdi'yi tebrik etti.
"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"
TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
A Milli Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz.
Genç milli düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı.
Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti.
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