TFF'den Ferdi Kadıoğlu'na tebrik! Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu yayınladığı mesajla tebrik etti.

Haber Merkezi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bedelle Premier Lig ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu.

24 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak 5 milyon euro bonus bedeli ödenecek.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayınladığı mesajla Ferdi'yi tebrik etti.

"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: