TFF'den Ferdi Kadıoğlu'na tebrik!
Haber Merkezi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun 30 milyon euro bedelle ekibi Brighton'a transfer olduğunu duyurdu.

24 yaşındaki futbolcunun performansına bağlı olarak 5 milyon euro bonus bedeli ödenecek.

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yayınladığı mesajla Ferdi'yi tebrik etti.

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"KENDİSİNE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

TFF'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

A Milli Takım oyuncularımızdan Ferdi Kadıoğlu'nu Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton & Hove Albion FC'ye transferi nedeniyle kutluyor, kariyerinde açtığı yeni sayfada kendisine başarılar diliyoruz.

Genç milli düzeyde Hollanda adına mücadele ettikten sonra, 2022 yılında A Milli Takım tercihini Türkiye'den yana kullanan futbolcumuz, 20 kez Ay-Yıldızlı formayı giydi ve ilk büyük turnuva tecrübesini bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda yaşadı.

Şampiyonada çeyrek finale yükselen A Milli Takımımızın oynadığı 5 karşılaşmada da 90 dakika süre alan Ferdi, performansıyla ulusal ve uluslararası medyada adından övgüyle söz ettirmişti.