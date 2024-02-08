TFF'den FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya ziyaret Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ziyaret etti.

AA

48. Olağan UEFA Genel Kurulu ve UEFA Uluslar Ligi Kura çekimi için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Paris'teki FIFA Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede UEFA Onursal Üyesi ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Genel Sekreter Taner Senseven ile Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları'nın yanı sıra FIFA Avrupa Üye Federasyonlar Direktörü Elkhan Mammadov da yer aldı.

A Milli Takım forması verildi

Görüşmede futbola katkı sağlayabilecek projeler doğrultusunda yapılabilecek iş birlikleri, Türkiye'de gerçekleştirilebilecek FIFA organizasyonları, FIFA for Schools Projesi ve mevcut fırsatlar dahilinde ortaya konabilecek yeni çalışmalarla ilgili paylaşımlarda bulunuldu.

Ziyaretin ardından Mehmet Büyükekşi, Gianni Infantino'ya A Milli Takım Kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun tüm milli oyuncular tarafından imzalanmış formasıyla beraber FIFA Başkanı Infantino'nun adının yazılı olduğu bir A Milli Takım forması hediye etti.

"Türkiye'nin büyük organizasyon gücünü masaya yatırdık"

Büyükekşi, Gianni Infantino ile son derece verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

TFF, FIFA ile uyumlu bir işbirliği içinde çalışıyor. Türkiye'de gerçekleştirilebilecek uluslararası organizasyonları değerlendirdiğimiz görüşmemizde Türkiye'nin büyük organizasyon gücünü masaya yatırdık.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)