TFF'den Galatasaray açıklaması

TFF, Galatasaray'la ilgili yaptığı açıklamada, " TFF'nin herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray'a ceza vermesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) 9 Kasım’dan itibaren tam kapasite seyircili oynama kararının ardından UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçı için başvuruda bulunmuştu.

TFF, bugün sarı-kırmızılıların isteğini reddetmiş ve maçın yüzde 50 kapasiteyle oynanacağını belirtmişti.

Ardından Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüzce alınan karar gereği, 4 Kasım Perşembe 20.45'te Lokomotiv Moskova ile UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynayacağımız müsabakada, herhangi bir seyirci kapasite kısıtlamasına gidilmeyecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Açıklamanın ardından TFF'nin, Galatasaray'a ceza verip veremeyeceği merak konusuydu.

Federasyon'dan konuyla ilgili açıklama geldi. TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Ligi’nde bugün oynanacak Galatasaray-Lokomotiv Moskova karşılaşması öncesinde, Federasyonumuzun Galatasaray Spor Kulübü’ne seyirci alımı ile ilgili ceza vereceğine dair kamuoyunda yapılan bazı yanlış değerlendirmeler üzerine bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.





“TÜM SORUMLULUK UEFA’DA CEZA VEREMEYİZ”

Öncelikle; söz konusu maç UEFA’nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA’dadır.

Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonu’nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü’ne ceza vermesi mümkün değildir.

Bilindiği üzere, Galatasaray Spor Kulübü 01.11.2021 tarihinde, 9 Kasım’dan itibaren uygulanacak stadyumlara tam kapasite ile seyirci alınmasına ilişkin kararın 5 Kasım tarihine çekilmesi için başvuruda bulunmuştur.

“CEZA AÇIKLAMALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR”

Başvuruyu hemen gündemine alan TFF Sağlık Kurulu; yaptığı görüşmeler ve değerlendirmeler çerçevesinde, Bilim Kurulu’nun çalışmaları, bilimsel veriler, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaları ve onayı ile, talimatla belirlenen 12-17 yaş grubunun aşı takviminin sona erme süresi de göz önünde bulundurularak, belirlenen 9 Kasım tarihinin değiştirilemeyeceğine dair Galatasaray Spor Kulübü’nü bilgilendirmiştir.

Bu kapsamda, TFF’nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunarız.

Türkiye Futbol Federasyonu" ifadeleri kullanıldı.