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    TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

    TFF, resmi internet sitesinden Galatasaray ve Fenerbahçe'yi Avrupa'daki maçları sebebiyle tebrik etti.
    • Haber Merkezi
    • 10.12.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 10.12.2021 - 14:32
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    TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye tebrik mesajı

    Türkiye Futbol Federasyonu yoluna UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda devam edecek Galatasaray ve Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe 'ye başarı dileğinde bulundu.

    TFF’NİN MESAJI

    “UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna kalma başarısını gösteren temsilcimiz Galatasaray'ı kutlarız.

    Ülke puanımıza çok değerli katkılarda bulunan futbolcular, teknik heyet, Başkan Sayın Burak Elmas nezdinde tüm Yönetim Kurulu ve Sarı-Kırmızılı camiaya teşekkür ederiz.

    Temsilcimiz Galatasaray'a bundan sonraki turlarda başarılar dileriz.

    UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna kalan Fenerbahçe'ye Avrupa'da bundan sonraki turlarda başarılar dileriz.

    Ülke puanımıza değerli katkıları için Sarı-Lacivertli oyunculara, teknik heyete, Başkan Sayın Ali Koç nezdinde Yönetim Kurulu'na ve tüm camiaya teşekkür ederiz.”

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