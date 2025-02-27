TFF'den Galatasaray'ın başvurusuna cevap

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Galatasaray, Süper Lig'de pazar günü oynayacağı Kasımpaşa maçının bir gün ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulundu.

Spor Gecesi'nin haberine göre; Galatasaray'ın maç için bu talebi Kasımpaşa tarafından kabul gördü. Ancak TFF, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa maçı için başvurusunu reddetti.

MAÇ 2 MART'TA

Galatasaray ile Kasımpaşa, daha önce açıklandığı gibi 2 Mart Pazar günü saat 16.00'da Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Staadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray, derbinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu.

343 Digital'in haberine göre; perşembe günü 19.00'da Konyaspor ile evinde ,Türkiye Kupası maçına çıkacak olan Galatasaray, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın günü içi başvuruda bulundu.