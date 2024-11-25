TFF, Galatasaray'ın erteleme talebini kabul etmedi

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ile Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor karşı karşıya gelecek.

Bu kritik müsabaka sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak.

GALATASARAY'DAN ERTELEME TALEBİ

Maç öncesinde ise UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar ile perşembe günü deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi Süper Lig maçını pazartesi günü oynamak için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunmuştu.

TFF, KABUL ETMEDİ

Yaşanan bu gelişmenin ardından ise TFF, sarı-kırmızılı takımın yaptığı bu başvuruyu reddetti.

Galatasaray, Eyüpspor ile 1 Aralık Pazar akşamı 20.00'de karşı karşıya gelecek.