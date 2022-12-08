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TFF'den Göztepe - Altay derbisi kararı
TFF, olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe - Altay derbisinde her iki takımı da hükmen yenik saydı.
- 08.12.2022 - 23:03
Göztepe - Altay derbisi, tribünlerde taraftarlar arasında çıkan ve sahaya yansıyan olaylar nedeniyle tatil edilmişti.
Her ikim takım da hükmen yenik sayıldı
TFF'den gelen son dakikaya göre, olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe - Altay derbisinde her iki takım da hükmen yenik sayıldı.
Ayrıntılar gelecek...