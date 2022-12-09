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    TFF'den Göztepe ve Altay'a hükmen mağlubiyet cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 1. Lig'de olaylar nedeniyle tatil edilen Göztepe-Altay maçında iki takımı da hükmen (3-0) mağlup ilan etti.
    • 09.12.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 09.12.2022 - 16:23
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    TFF'den Göztepe ve Altay'a hükmen mağlubiyet cezası

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Göztepe-Altay maçında yaşanan olayların ardından her iki takımın da 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

    TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

    "Her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir"

    "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.12.2022 tarihinde yaptığı toplantıda, Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında hakem Emre Kargın tarafından 22. dakikada tatil edilen Göztepe-Altay maçına ilişkin değerlendirmede bulunmuştur.

    Yönetim Kurulu söz konusu karşılaşma ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın ilgili maddeleri uyarınca her iki takımın da (3-0) hükmen yenik sayılmalarına karar vermiştir. Kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur."

    TFF den Göztepe ve Altay a hükmen mağlubiyet cezası #1


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