TFF'den hakem akademisi projesi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemlerin eğitimi için bir akademi kurulacağını açıkladı.

A Milli Takım'ın Gaziantep'te Çekya'yı 2-1 mağlup ettiği maçta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarıyla bir araya geldi ve gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Hakemler yatılı eğitim alacak"

Hakem akademisi kurulacağını aktaran Büyükekşi, "Hakem akademisi kuruyoruz. Hakemlerimize inşallah Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve UEFA kriterlerinde eğitim vereceğiz. Bu zamana kadar sadece 16 Süper Lig hakemine verilmiş bu eğitim. Diğer hakemlere yok. Bütün hakemleri 28 kişilik ekipler halinde 8 orta hakem, 16 yan hakem, 4 gözlemci gruplar halinde 6 haftalık bir eğitime alacağız. Yatılı olarak hepsini. Bu eğitimleri bütün hakemlere tamamlattıracağız." dedi.

"Güneş enerjisi sistemi kurulacak"

Kulüplerin elektrik ihtiyacı için merkezi güneş enerjisi sistemi kurulacağını belirten Mehmet Büyükekşi, "Bir hedefimiz var, güneş enerjisi sistemi kurmak. Kulüplerin elektrik ihtiyacı oradan karşılanacak. Bizim hesaplarımıza göre Süper Lig'deki takımların 25 milyar borcu var. Faizlerini falan 10 yıl vadeya yaymışlar. Hesap edersek bu 50 milyara kadar çıkıyor. Mevcut koşullarda bunu ödemeleri imkansız. Aksaray veya Niğde civarında Hazine'den 600-700 dönümlük arazi alıp, 50 megawatlık yatırım yapacağız. Her kulüp kendi ismiyle ihaleye çıkıp bir şirketle o yatırımı yapacak. Sürenin kaç yıl olacağını konuşacağız. Mesela 100 liranın yüzde 40'ını mı ödeyecek, yüzde 50'sini mi? 7 yıl mı, 6 yıl mı, 8 yıl mı?" değerlendirmesinde bulundu.