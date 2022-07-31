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    TFF'den hakem maaşlarına zam geldi

    TFF'den hakem maaşlarına zam geldi

    Hakemler ile gözlemciler için belirlenen maaş ve maç başı ücretler belli oldu.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2022 - 00:42
    • Güncelleme : 31.07.2022 - 00:45
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    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2022-23 sezonu için hakem ve gözlemcilerin alacağı maaş ve maç başı ücretlerini belirledi.

    Var hakemi

    Maç hakemi hem aylık hem de maç başı alırken VAR’a sadece maç başı 4 bin 400 TL ödeniyordu. Düzenleme ile VAR hakeminin hem maç başı 10 bin TL yapıldı hem de 20 bin TL aylık bağlandı.

    TFF den hakem maaşlarına zam geldi #1

    Hakemin maaşı ikiye katlandı

    Sahadaki hakemin maaşı ikiye katlanarak 26 bin TL’ye çıkarıldı. Maç başına alacağı ücret ise 10 binden 20 bin TL’ye yükseltildi.

    TFF den hakem maaşlarına zam geldi #2

    Aylık kazançları 100 bin TL olacak

    Böylece VAR hakemleri yeni düzenleme ile hem aylık hem de maç başı para alacak. Bu durumda VAR hakemlerinin aylık kazancı 100 bin TL civarında olacak.

    TFF den hakem maaşlarına zam geldi #3


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