TFF'den hakemler için analiz sistemi! Süper Lig'de ilk... TFF, "Hakem Analiz Uygulaması"nı başlattı. Süper Lig'in 30. haftası itibarıyla karşılaşmalarda mücadele edecek takımların analizlerinin, maçlar öncesinde müsabakayı yönetecek hakemlere iletilmeye başlandığı belirtildi.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de yeni bir analiz uygulaması başlattı.

Federasyonun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasından itibaren mücadele edecek takımların analizleri, maç öncesi hakemlere iletilmeye başlandı.

Takımların son 3 maçı mercek altına alınacak

Bu yeni uygulama, UEFA'nın benzer bir sistemini temel alıyor ve takım dizilişi, hücum ve savunma stratejileri, geçişler, duran toplar, fauller, kartlar ve ofsayt pozisyonları gibi pek çok kritik başlık altında detaylı analizler sunuyor.

Açıklamada, bu analizlerin hakemlerin maç performanslarına katkı sağlaması ve onları daha hazırlıklı hale getirmesi amaçlanıyor.

Hakem Akademisi'nin bu yeni uygulamasında, takımların son 3 maçına ait veriler ve görüntüler dikkate alınarak analizlerin güncelleneceği ve bu sayede hakemlerin gelecek maçlara daha iyi hazırlanacağı vurgulanıyor.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: