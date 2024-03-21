TFF'den hakemler için analiz sistemi! Süper Lig'de ilk...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hakem Akademisi, Trendyol Süper Lig'de yeni bir analiz uygulaması başlattı.
Federasyonun resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 30. haftasından itibaren mücadele edecek takımların analizleri, maç öncesi hakemlere iletilmeye başlandı.
Takımların son 3 maçı mercek altına alınacak
Bu yeni uygulama, UEFA'nın benzer bir sistemini temel alıyor ve takım dizilişi, hücum ve savunma stratejileri, geçişler, duran toplar, fauller, kartlar ve ofsayt pozisyonları gibi pek çok kritik başlık altında detaylı analizler sunuyor.
Açıklamada, bu analizlerin hakemlerin maç performanslarına katkı sağlaması ve onları daha hazırlıklı hale getirmesi amaçlanıyor.
Hakem Akademisi'nin bu yeni uygulamasında, takımların son 3 maçına ait veriler ve görüntüler dikkate alınarak analizlerin güncelleneceği ve bu sayede hakemlerin gelecek maçlara daha iyi hazırlanacağı vurgulanıyor.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Hakemlerin eğitimi ve gelişimi konusunda çalışmalarına devam eden Hakem Akademisi, Süper Lig hakemleri özelinde yeni bir uygulamaya imza attı. Trendyol Süper Lig'in 30. Haftası itibarıyla maçlarda mücadele edecek her iki takımın ayrı ayrı analizleri maçlar öncesinde müsabaka hakemlerine iletilmeye başlandı.
UEFA da benzer bir uygulamayı, UEFA müsabakalarında görev alacak hakemlere yönetecekleri maçlardaki takımların analizlerini yapıp ileterek gerçekleştiriyor. Takım dizilişi, hücum anlayışı, savunma anlayışı, geçişler, duran toplar, fauller, sarı ve kırmızı kart pozisyonları ve ofsayt pozisyonları gibi başlıklar altında yapılan analizler doğrultusunda hakem maç performanslarına katkı sağlanması hedefleniyor.
Hakem Akademisinin bu yeni uygulamasında yapılan analizler, takımların oynadıkları son 3 maçın veri ve görüntüleri dikkate alınarak güncellenecek. Böylelikle hakemlerin oynanacak müsabakalara daha hazırlıklı ve donanımlı çıkmaları sağlanacak.
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