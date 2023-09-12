TFF'den hakemlere büyük müjde! İstedikleri oldu

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu, hakemlerin maç başı ücretlerinde yeni bir ayarlamada bulundu. Futbol Federasyonu, hakemlerin ücretlerinde yüzde 50'lik bir artış yaptı.

Orta hakemler 30 bin lira alacak

Akşam gazetesinin haberine göre; bu zam sonrası Süper Lig'de görev yapan bir orta hakemin maç başı ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi.

VAR hakeminin maç başı yeni ücreti ise 15 bin lira olarak belirlendi. AVAR hakemi ücreti ise 7 bin 500 lira oldu.

Süper Lig'de görev yapan yardımcı hakemlerin 8 bin 800 lira olan ücreti 13 bin 200 liraya yükseldi.

Zam gözlemci ve 1. Lig hakemlerini de kapsıyor

Aynı ligde dördüncü hakem olarak sahaya çıkan bir hakem ise 9 bin lira kazanacak. Zamlardan 1. Lig'de görev yapan hakemler de yararlanacak. Gözlemcilerin maç başı ücretlerine de aynı oranda zam yapıldığı belirtildi.